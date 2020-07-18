الديوان الأميري في الكويت يعلن دخول أمير البلاد إلى المستشفى

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "صرح معالي وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة سائلین المولى جل وعلا ان یدیم على سموه رعاه الله نعمة الصحة والعافیة".

​وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداولوا يوم الخميس الماضي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.

وتصدر هاشتاغ بعنوان "#صباح_الأحمد" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في دولة الكويت، وأبدى المعلقون قلقا بالغا بشأن صحة أمير الكويت.

وفي هذا الصدد، علق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قائلا: "للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة اليوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه.. تطمنوا.. والدنا بخير وصحة وعافية"، مضيفا: "الأسبوع المقبل سيجري صاحب السمو الفحوصات الطبية الروتينية، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه ويبقيه ذخرا للبلاد والعباد مع سمو ولي عهده الأمين".