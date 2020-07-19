ظريف يصل إلى العراق للقاء كبار المسؤولين

وصل ​وزير الخارجية​ الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية ​بغداد​، وذلك على رأس وفد سياسي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وأكد ظريف في تصريحات لدى وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد أن بلاده ستعمل على ترتيب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، لافتًا إلى أن زيارته اليوم، ستكون فرصة جيدة للقاء العديد من المسؤولين.

وأوضح ظريف قائلا: "هي فرصة جيدة للقاء المسؤولين العراقيين، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، وكذلك المسؤولين السياسيين العراقيين ورئيس الحشد الشعبي".

وفي السياق نفسه قال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة سبوتنيك أمس السبت إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد تأتي في سياق جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وستتم خلال الزيارة مناقشة التحديات المشتركة وإمكانية البناء على الفرص الممكنة، بما ينعكس على المصالح المشتركة"، لافتا إلى أن "الوزير الإيراني سيلتقي الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان)، ووزير الخارجية العراقي".

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها ظريف إلى العراق منذ أن أصبح مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في العراق.

ويرتبط العراق، منذ سنوات، بعلاقات وثيقة مع إيران خاصة على صعيد الحرب على الإرهاب، وفي مجال التبادل التجاري.