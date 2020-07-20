البرلمان المصري يناقش تمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

وقال موقع "مصراوي" إن مجلس النواب سيناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو/تموز عام 2020.

وأوضح الموقع أنه طبقا للدستور المصري، فإن الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس، وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الجمعة الماضي، عن انتهاء اليوم السابع من تلقي مستندات الترشح في انتخابات عضوية مجلس الشيوخ.

وذكر رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت، اليوم الجمعة، طلبات 52 مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الماضية إلى 734 مرشحا، الذي يشمل عدد المرشحين في النظام الفردي والقائمة معا، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.