لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية في سماء دمشق... فيديو

بثت قناة الإخبارية السورية، مقطع فيديو يظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية، يوم الاثنين، لصواريخ معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي، كانت موجهة إلى منطقة صحنايا بريف العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع السوية، الاثنين، إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

ونقلت وزارة الدفاع السورية في بيان عن مصدر عسكري قوله، "في تمام الساعة 21.48 من مساء اليوم وجه طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها، وأدى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح وأضرار مادية".

ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ ويتم حاليا التعامل مع الموجات المتتالية من الصواريخ المعادية، مشيرا إلى أن العدوان استهدف نقاط عسكرية سورية.

هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء يوم الخميس الماضي لطيران مسير مجهول فوق ريف حماة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، نهاية الشهر الماضي، تصدي دفاعاتها الجوية لغارات إسرائيلية على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة وتعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.