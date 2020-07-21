الصحة المصرية تؤكد تجربة لقاح صيني ضد كورونا على مواطنين مصريين قريبا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، يوم الاثنين، أن مصر ستشارك رفقة 4 دول أخرى في تجارب لقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد في تصريحات لفضائية "إم بي سي"، إن مصر في مرحلة التفاوض على الاشتراك في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح الصيني.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أن اللقاح ستتم تجربته على مواطنين مصريين ولكن وفقا لضوابط معينة تضعها لجنة أخلاقيات الصحة بوزارة الصحة المصرية.

وأشار المسؤول المصري، إلى أن الشركة القابضة "فاكسيرا" ستقوم بتصنيع اللقاح بمجرد نجاحه، وإعطائه لكل الدول الأفريقية.

#الحكاية| المتحدث باسم وزارة الصحة د خالد مجاهد: بمجرد ثبوت فاعلية اللقاح الصيني مصر ستكون المصدر الرئيسي في أفريقيا#MBCMASR pic.twitter.com/j7m4sXjuge — الحكاية (@Elhekayashow) July 20, 2020

وأكد مجاهد أن مصر أرسلت بريدا رسميا من أجل المشاركة في المرحلة الثالثة للقاح، وستبدأ قريبا.

واتفقت وزيرة الصحة المصرية، يوم الاثنين، مع السفير الصيني أن تكون مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 627 حالة إصابة و50 وفاة بفيروس كورونا، الاثنين، مقابل 603 إصابات و51 وفاة أمس.

وذكرت الوزارة أن 544 متعافيا غادروا المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924.

#الحكاية| خالد مجاهد : مصر هتشارك ضمن ٤ دول في التجارب السريرية لإنتاج أحد اللقاحات الصينية#MBCMASR pic.twitter.com/5o5LUJFscK — الحكاية (@Elhekayashow) July 20, 2020

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة".

وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.



كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو/حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي منذ عدة أيام.