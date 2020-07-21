لماذا غيرت إيران مراسم استقبال رئيس وزراء العراق

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، أسباب تغيير مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي زار طهران اليوم.

وأرجع مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون العلاقات والإعلام، علي رضا معزي، التغيير في مراسم استقبال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى التقیید بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وورد في تغريدة لمعزي، على حسابه الشخصي في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكولات الصحية الخاصة بتفشي كورونا حدّدت البروتوكولات الرسمية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية في جميع بلدان العالم.

وأضاف: "إنه بطبيعة الحال كان متوقعا حدوث مثل هذه التغييرات في مراسم استقبال مصطفى الكاظمي، لذلك أقيمت المراسم في صالة المؤتمرات، كما أن مراسم الاستعراض وغيرها طالها التقييد"، وذلك بحسب وكالة "فارس".