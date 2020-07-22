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    مخرج نهر النيل من عند السد العالي بأسوان

    تداول صور تظهر جفاف نهر النيل في السودان

    © Sputnik . Amro Omran
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    تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر انحسار المياه وجفاف بعض المناطق على مجرى نهر النيل في مواقع مختلفة من السودان.

    وتظهر الصور، التي نشرها بعض المواطنين وحسابات سودانية في "تويتر"، انحسارا واضحا في المياه وتحول بعض المناطق والمجاري المائية إلى طين جاف.

    ونشر حساب يحمل اسم منتصر الجكيكة، وهو إعلامي سوداني مستقل، بحسب توصيفه على صفحته في "تويتر"، صورا لجفاف نهر النيل مع تعليق جاء فيه "صور متداوله، انحسار كبير لنهر النيل بعدد من المناطق، الصور من منطقة حجر الطير محلية المتمه".

    ورصدت صور أخرى، على حساب يحمل اسم نبيل سليم على "تويتر"، انحسار مياه النيل مع تعليق جاء فيه: "صور متداولة تظهر انحسارا واضحا لمياه النيل الأبيض.. هل للأمر علاقة بما تردد عن بدء ملء سد النهضة؟ أم لأسباب أخرى؟".

    ولم يتسن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة ودقة الصور المتداولة على الحسابات السودانية المختلفة، إلا أن هيئة مياه الخرطوم أعلنت في وقت سابق عن حدوث انحسار مفاجئ في مياه النيل الأبيض والأزرق أدى لخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة.

    ونسب البعض الجفاف الكبير في بعض أفرع نهر النيل إلى تأخر الأمطار الخريفية الموسمية، والتي تسببت بحدوث المشكلة وانحسار المياه.

    بدوره، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

    وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".

    وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أعلن أمس الثلاثاء، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

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    الكلمات الدلالية:
    جفاف, نهر النيل, النيل, السودان
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