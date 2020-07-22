تسجيل
14:38 GMT22 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دورية روسية- تركية تقطع للمرة الأولى كامل أوتستراد حلب اللاذقية (M4)

    لأول مرة... دورية روسية تركية تقطع كامل أوتوستراد حلب اللاذقية

    © Sputnik . Bassel Sharouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046075560_76:0:3716:2048_1200x675_80_0_0_211e985db319fd6c6ae273158cfeefdd.jpg.webp
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007221046075886-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85-4-/

    أكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن دورية روسية - تركية مشتركة تمكنت اليوم من الوصول إلى آخر نقطة على الطريق الدولي (إم 4) الذي يربط بين محافظتي اللاذقية وحلب، مرورا بريف إدلب.

    وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الدوريات الروسية حتى آخر نقطة على مسار الطريق الدولي وفق الاتفاق الذي أقره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شهر آذار/ مارس من العام الحالي في موسكو.

    رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات مجلس الشعب في سوريا سامر زمريق
    © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR
    سوريا تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث... فيديو
    واعتبر السيد عمر رحمون عضو هيئة المصالحة الوطنية في سوريا خلال حديث خاص لـ "سبوتنيك" أن تركيا تماطل في تنفيذ اتفاق موسكو الأخير.

    وطرح رحمون تساؤلا حول "منطقية أن يستغرق تسيير دورية عسكرية تركية روسية على طريق طوله 70 كم فترة 4 أشهر، على الرغم من أن تركيا تملك السلاح والعربات وتسيطر على الفصائل المسلحة المتواجدة على جانبي الطريق"، مستهجنا: "كيف يمكن أن يفتح هذا الطريق أمام حافلات تقل مدنيين، وهذا الأمر على أرض الواقع مستحيل مع وجود الجماعات المتشددة الإرهابية".

    وكشف رحمون عن معلومات حصل عليها من مصادر خاصة أن الجانب التركي "بات يجهز في الآونة الأخيرة فصيل أنصار التوحيد المبايع لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) في مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب وذلك لتنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري في تلك المناطق"، على حد قوله.

    وشكك رحمون في صدق النوايا التركية حول تطبيق اتفاق موسكو الأخيرة، حيث "تشير المعطيات على الأرض أن تركيا تريد الحفاظ على حالة التوتر في مناطق ريف إدلب ومناطق غرب حلب من خلال دعم الفصائل المتشددة بالمال والسلاح".

    وختم رحمون حديثه، قائلا: إن "سوريا والحليف الروسي يسعيان إلى إيجاد حل لملف إدلب سياسيا في حال التزمت تركيا بتعهداتها، وذلك حفاظا على المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرة الإرهابين كي لا نضطر إلى عمل عسكري قد يكون هنالك خطر من خلاله على أرواح المدنيين والتي تتخذهم المجموعات المسلحة كدروع بشرية داخل مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب".

    انظر أيضا:

    أطباء يكتشفون جينا لدى بعض النساء يمنع آلام الولادة
    تداول صور تظهر جفاف نهر النيل في السودان
    سوريا تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث... فيديو
    مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا لـ"سبوتنيك": الأمن الداخلي استعاد عافيته بشكل كامل تقريبا
    الكلمات الدلالية:
    الجيش التركي, الجيش الروسي, حلب, اللاذقية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق الكارو في القاهرة، مصر 17 يوليو 2020
    شجع الكارو... الخيول تعود إلى السباق في شوارع القاهرة
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك