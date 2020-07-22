على خلفية قضية "النائب البنغالي"... بنغلاديش تستدعي سفيرها لدى الكويت

استدعت حكومة بنغلاديش سفيرها لدى الكويت، اليوم الأربعاء، على خلفية اعتقال السلطات الكويتية لنائب بنغلاديشي، بتهم غسيل أموال.

ونقلت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم الأربعاء، عن صحيفة "نيو إيج" البنغلاديشية عن مسؤول، أن سلطات بلاده طلبت من سفيرها في الكويت العودة إلى البلاد في أقرب رحلة، مشيرة إلى أن السفير لم يتمكن من إدارة الوضع المرتبط بالتحقيق مع "النائب البنغالي".

ويذكر أن سفير بنغلاديش من المفترض أن تنتهي فترة عمله، نهاية الشهر الجاري.

الداخلية: حصول البنغالي على الجنسية الكويتية ... غير صحيح pic.twitter.com/00CkTbRwwB — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 9, 2020

ويشار إلى أن السلطات الكويتية تحقق مع نائب بنغلاديشي يدعى، محمد شهيد إسلام، بتهم تجارة التأشيرات وغسيل الأموال ورشوة مسؤولين.

وسبق أن نفت الداخلية الكويتية، في التاسع من الشهر الجاري، حصول النائب البنغالي على جنسيتها، وذلك ردا على مطالب نشطاء في الكويت بضرورة توضيح ما تردد عبر وسائل إعلام بنغالية، بشأن توجه البرلمان البنغالي لإلغاء عضوية النائب المتهم في حال ثبت حصوله على الجنسية الكويتية.