كشف حقيقة فرض لبنان مبالغ مالية على السوريين الراغبين في المرور بأراضيها

كشفت وكالة "فرانس برس" حقيقة أنباء تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن السلطات اللبنانية تفرض مبالغ مالية تتراوح بين مئة دولار أمريكي و800 دولار على المواطنين السوريين الراغبين في المرور على أراضيها للسفر إلى الخارج أو العودة إلى بلدهم

وقالت الوكالة إن هذا الخبر غير صحيح بحسب سلطة الجوازات اللبنانية، كما نفى مصدر في الأمن العام اللبناني لمكتب وكالة "فرانس برس" في بيروت هذا الخبر.

وقال المصدر: "هذا الخبر غير صحيح"، مؤكداً أن السلطات لم تفرض على السوريين أياً من هذه الرسوم.

يشار إلى أن الخبر المزيف تم تداوله عبر منشور قال إن السلطات اللبنانية فرضت "على كلّ مواطن سوري مغترب يدخل أراضيها بسبب السفر لسوريا دفع مبلغ 800 دولار".

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1- تعلن المديرية العامة للأمن العام عن السماح بالدخول عبر كافة الحدود البرية لكل من:

- الحائزين على إقامات صالحة وأفراد عائلاتهم.

- الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) July 22, 2020

وأضاف: "لبنان يمنع سفر أي مواطن سوري عن طريقه (..) من دون دفع مبلغ 100 دولار"، ونسب المنشور هذا الخبر إلى جهاز الأمن العام اللبناني، وانتشر هذا الخبر على موقعي تويتر وفيسبوك حيث شاركه مئات المستخدمين.

وكان الأمن العام اللبناني قد أعلن في بيان السماح "للراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحدّ أقصى من موعد الطائرة".