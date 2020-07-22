إثر مقتل أحلام على يد والدها... قرارات حاسمة من الأمن العام الأردني

تحولت جريمة قتل الفتاة أحلام على يد والدها في الأردن إلى قضية رأي عام، حيث أدان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ما وصفه بـ"الجريمة الشنيعة".

وأكد الحواتمة اتخاذ عدة خطوات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، منها مراجعة كافة الإجراءات المعمول بها داخل الإدارة، واتباع إجراءات وأساليب جديدة تضمن حماية المرأة والطفل، والتشديد على عدم التهاون مع أي تقصير في حماية النساء والأطفال من العنف.

ووجه الحواتمة وبشكل عاجل بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة وإعادة النظر في اختصاصاتها وتوسيعها لتشمل كافة الجوانب الأسرية المتعلقة بحماية المرأة والطفل، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأوضح الحواتمة أن حماية النفس البشرية ومنع التعدي عليها وتعريضها للقتل أو الإيذاء تحت أي ذريعة كانت هو الأساس الذي سيتم عليه إعادة هيكلة الإدارة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة كافة الإجراءات المتبعة لدى الإدارة لحماية المرأة والطفل، والابتعاد عن الأساليب التقليدية القديمة لحماية النساء المعنفات أو المهددة لحياتهن، ووضع أسس وإجراءات جديدة توفر الحماية الأكيدة لهن من العنف والاعتداء واتخاذ كل ما هو ضروري ودون تردد عند التعامل مع مثل تلك الحالات.

وطلب الحواتمة من كافة رجال الأمن العام أينما كانوا عند التعامل مع مثل تلك الحالات المرتبطة بالعنف الأسري أو التهديد به، عدم التهاون أو التردد في اتخاذ ما هو ضروري وحازم لحماية النساء والأطفال، وأي تقصير في هذا الجانب يوجب المحاسبة والمساءلة القانونية دون تهاون.