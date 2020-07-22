رئيس الحكومة اللبنانية يكشف عن نقطة الانطلاق لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط في تاريخ لبنان، مشددا على أن "الحكومة مصرّة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقًا من المصلحة الوطنية وفي كل المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية".