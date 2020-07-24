مصر بصدد تقليل زمن خطبة الجمعة إلى 7 دقائق

طرحت وزارة الأوقاف المصرية عدة ضوابط لعودة صلاة الجمعة، جاء من بينها تقليل زمن الخطبة إلى 7 دقائق.

وأفادت مصادر في وزارة الأوقاف لموقع "اليوم السابع"، بأن أحد الضوابط المطروحة من بين إجراءات عودة صلاة الجمعة في المساجد، هو تقليل زمن الخطبة بدلا من 20 دقيقة ليكون 7 دقائق أو 10 دقائق على أقصى تقدير.

ويبدأ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، اليوم الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مرئية، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تستمر حتى الأحد، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

ونقلت وزارة الأوقاف صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة، فيما وجهت الوزارة بضرورة التأكد من ظهور علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه في المسجد وعدم السماح للمصلين الذين سيتم تحديدهم بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تتم بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا في القاهرة.