إصابة خمسة أشخاص بتفريق مظاهرة توجهت إلى أحد مقار الجيش اليمني في تعز

أصيب خمسة أشخاص، خلال تفريق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مسيرتان توجهتا إلى مقر اللواء 35 مدرع في تعز جنوب غربي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك" بأن "نقطة تابعة للواء 35 مدرع في منطقة سوق الأحد بمديرية المعافر، وأخرى في منطقة الأعلوم بمديرية المواسط جنوبي تعز، فرقتا بالرصاص الحي مسيرة مؤيدة لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، تعيين قائد جديد للواء المتمركز في الحجرية جنوبي المحافظة".
وأضاف المصدر أن إطلاق النار الكثيف أسفر عن إصابة 5 متظاهرين.
يأتي ذلك غداة إصدار محافظ تعز نبيل شمسان، توجيهات لمدراء عموم مديريات المواسط والمعافر والشمايتين، تضمنت منع خروج مسيرتين إلى مقر اللواء في مدينة العين، إحداها مؤيدة لقرار تعيين قائد اللواء وأخرى مطالبة بكشف ملابسات مقتل القائد السابق للواء العميد الركن عدنان الحمادي".
كان الرئيس هادي أصدر، في العاشر من تموز/يوليو الجاري، مرسومًا رئاسيًا بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائدا للواء 35 مدرع، خلفا للعميد الركن عدنان الحمادي، الذي قُتل في ظروف غامضة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وشكلت الرئاسة اليمنية في السادس من الشهر ذاته لجنة تحقيق في الملابسات لم تعلن نتائجها حتى اليوم.
وتحفظ منتسبو اللواء 35 مدرع على تعيين شمسان، وطالبوا بتعيين أحد ضباط اللواء، قائدا له.
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