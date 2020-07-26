السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمحطة الضبعة النووية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة وفقا للقواعد الدولية، مؤكدا على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اجتمع الرئيس المصري اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة".

ووفقا للبيان، وجه السيسي باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل".

وأشار الرئيس المصري إلى "ضرورة تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام".

وأكد على "أهمية التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".

كما تناول الاجتماع أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث وجه السيسي بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.