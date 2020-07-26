مصر… هبوط أرضى بوسط البلد والحكومة تتحرك

وجهت الحكومة المصرية برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، بعد واقعة ميل عقار بوسط العاصمة، القاهرة.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، مساء اليوم الأحد، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمرت برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة.

وأكدت الوزيرة أن حادث ميل بعقار بمنطقة الزمالك، بوسط البلد بالقاهرة، جاء نتيجة هبوط أرضي، وأنه لم ينتج عنه أي مصابين أو وفيات.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتابع الموقف أولا بأول.