مدير مستشفى عراقي يؤكد إمكانية التعايش مع كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها

أكد مدير مستشفى "الشيخ زايد" في بغداد، معتز العبودي، اليوم الاثنين، إمكانية التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، داعيا إلى رفع حظر التجوال كليا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع دول العالم وصلت إلى مرحلة التعايش مع كورونا، وبدأت بممارسة حياتها بصورة طبيعية"، مشدداً على "أهمية التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات".

وأضاف العبودي أن "أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة بدأت تقل تدريجيا، وذلك بسبب التزام المواطنين بتوصيات خلية الأزمة".

وأشار العبودي إلى أن "بعض مستشفيات الرصافة لديها أسرة شاغرة تتراوح بين 60 و70 سريرا، حيث أن طاقتها الاستيعابية ارتفعت بعد افتتاح الكثير من الأماكن والمستشفيات لحجر ومعالجة مرضى كورونا".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر التجوال الشامل اعتبارا من 30 من الشهر الجاري حتى 9 من الشهر المقبل.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، تكفلها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم مجانا.

وفي وقت سابق، أكد مواطنون عراقيون ضرورة التعايش مع وباء كورونا وإعادة الحياة الطبيعية رغم المخاوف من انتقال العدوى من الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19"، على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، في وقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء.