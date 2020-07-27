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    ضابط الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير الأماكن التجارية في ضواحي بغداد، في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق 28  مارس 2020

    مدير مستشفى عراقي يؤكد إمكانية التعايش مع كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها

    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
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    أكد مدير مستشفى "الشيخ زايد" في بغداد، معتز العبودي، اليوم الاثنين، إمكانية التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، داعيا إلى رفع حظر التجوال كليا بعد عيد الأضحى المبارك.

    ضابط الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير الأماكن التجارية في ضواحي بغداد، في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق 28  مارس 2020
    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
    أصحاب الدخل المحدود في العراق يطالبون بالتعايش مع وباء كورونا... فيديو
    وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع دول العالم وصلت إلى مرحلة التعايش مع كورونا، وبدأت بممارسة حياتها بصورة طبيعية"، مشدداً على "أهمية التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات".

    وأضاف العبودي أن "أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة بدأت تقل تدريجيا، وذلك بسبب التزام المواطنين بتوصيات خلية الأزمة".

    وأشار العبودي إلى أن "بعض مستشفيات الرصافة لديها أسرة شاغرة تتراوح بين 60 و70 سريرا، حيث أن طاقتها الاستيعابية ارتفعت بعد افتتاح الكثير من الأماكن والمستشفيات لحجر ومعالجة مرضى كورونا".

    وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر التجوال الشامل اعتبارا من 30 من الشهر الجاري حتى 9 من الشهر المقبل.

    وأكدت وزارة الصحة والبيئة، تكفلها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم مجانا.

    وفي وقت سابق، أكد مواطنون عراقيون ضرورة التعايش مع وباء كورونا وإعادة الحياة الطبيعية رغم المخاوف من انتقال العدوى من الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية.

    وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19"، على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، في وقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء.

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