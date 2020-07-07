أصحاب الدخل المحدود في العراق يطالبون بالتعايش مع وباء كورونا... فيديو

لم يفرق وباء كورونا بين غني وفقير، فهو كالنار تأكل الأخضر واليابس...ينتشر بين الناس رغم كل المحاولات العالمية لمنع تفشيه.

المفارقة بين الغني والفقير في هذه الأزمة المأساوية أن الأول يمتلك قوت أيام وأشهر وربما سنوات لكن الأخير ضاقت به الدنيا قبل كورونا وبعدها.

أكد مواطنون عراقيون ضرورة التعايش مع وباء كورونا وإعادة الحياة الطبيعية رغم المخاوف من انتقال العدوى من الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية .

جائحة كورونا أثرت تاثيرا مباشرا على أصحاب الدخل المحدود ما تسبب بقطع أرزاقهم في فترة تطبيق حظر التجوال الجزئي والكلي الذي فرض على البلاد؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، عن تسجيل 1796 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أدنى معدل منذ أسبوع، والإجمالي يتجاوز 62 ألفا وتسجيل 94 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 2567.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19"، على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، في وقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.