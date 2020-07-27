طائرة يمنية متجهة إلى القاهرة تهبط "اضطراريا" في جدة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، اضطراريا، في مطار جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني.

وأوضح موقع "عدن الحدث" الإخباري أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، كانت قد أقلعت منذ ساعات من مطار عدن متجهة للقاهرة، لتضطر للهبوط الاضراري في مطار جدة.

في سياق آخر، تجددت المواجهات، أمس الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة، ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا زحفاً باتجاه مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف: "اشتبكت وحدات اللواء 11 عمالقة مع عناصر الحوثيين التي حاولت الزحف باتجاه مواقعها وكبدتها خسائر فادحة".

وأكد "مقتل عدد من عناصر الحوثيين، وإصابة آخرين في المواجهات التي تمكن خلالها اللواء 11 عمالقة من كسر الهجوم"، وأشار إلى "إخماد مصادر نيران للحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس من جهتي الشمال والشمال الشرقي".