المشاهد الأولى لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان... صور وفيديو

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد فيديو وصور، أكدوا أنها للحظات استهداف دبابة عسكرية إسرائيلية من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بقيام عناصر "حزب الله"، بتنفيذ هجوم في منطقة رويسات العلم استهدفت مدرعة عسكرية إسرائيلية.

إستهداف دبابة من قبل المقاومين و دورية للعدو في محيط موقع رويسات العلم#عينك_عالشباب_يا_زهراء pic.twitter.com/1SWWSvEH8j — Ali Naji (@najiali766) July 27, 2020

وتداول النشطاء مشاهد وصور تظهر تصاعد الأدخنة من المنطقة التي تمت فيها العملية، وهي عبارة عن منطقة جبلية توجد فيها بعض الأبنية.

♦️#عاجل - الحدود اللبنانية-الإسرائيلية :



- قصف مدفعي إسرائيلي على محيط موقع جبل الروس و رويسات العلم في أعالي مرتفعات كفرشوبا



- إطلاق مستمر للرصاص الحي بين عناصر حز ب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/q4FR7pV2BK — Alqasem Ahmed 2 ● (@ItsAlqasem1) July 27, 2020

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن هذا الحادث مع لبنان هو "حادث أمني غير بسيط".

رويسات العلم مباشر pic.twitter.com/ZOO8r77BQP — layal abed al aal (@Senorit36664077) July 27, 2020

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، حدوث قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المرتفعات الجبلية في المنطقة، تحديدا في المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا، ومحيط موقع رويسات العلم، استمر لساعة من الزمن.

مراسل "الجديد": سقوط قذيفة على منزل في بلدة الهبارية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على القرى اللبنانية في العرقوب pic.twitter.com/b7fWewUsCh — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) July 27, 2020

وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولة استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

ويسمع دوي مدفعيات إسرائيلية وأصوات انفجارات عند مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال كفرشوبا، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على علو منخفض.