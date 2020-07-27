بالتزامن مع القصف الإسرائيلي... وزير الخارجية اللبناني يؤكد حق بلاده في الدفاع عن النفس

أكد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتى، حق لبنان في الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي، مؤكدا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته.

وفي تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز"، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن نشر الجيش الإسرائيلي البطاريات المضادة للصواريخ والمدافع على الحدود الإسرائيلية المحاذية للبنان هو أمر "غير مبرر".

وشدد الوزير على تمسك بلاده بتواجد قوات اليونيفيل والتزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 المتعلق بحفظ الأمن والسلم في جنوب لبنان، وعلى تمسك بلاده بالأمن وبالخط الأزرق وحق لبنان بالدفاع عن نفسه "ضد أي عدوان".

وعوّل حتى على الدور الذي تلعبه الدول الصديقة في ظل الظروف المتوترة في الوقت الراهن، معتبرا أن وجود قوات "اليونيفيل" يشكل مصلحة "إقليمية ودولية لكي لا يتحول لبنان إلى أتون حرب للآخرين".

وبالتزامن مع تصريحات الوزير اللبناني، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا شديدا في الساعات الأخيرة، وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولة استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

لسكاي نيوز عربية: نؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء إسرائيلي على أراضيه. — Nassif Hitti (@HittiNassif) July 27, 2020

وبدورها، أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، حدوث قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المرتفعات الجبلية في المنطقة، تحديدا في المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا، ومحيط موقع رويسات العلم، استمر لساعة من الزمن.