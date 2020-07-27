السعودية: ندعم مصر في قراراتها بشأن ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وجود تنسيق كامل بين المملكة ومصر لخدمة المنطقة العربية بالكامل وحل المشكلات، مشددا على أن مصر والسعودية هما عمود المنطقة العربية.

وقال ابن فرحان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية، بالقاهرة اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تدعم مصر في قراراتها بخصوص ليبيا، وإن المملكة أعلنت ذلك من قبل وتجدد دعمها.

#صور | جانب من المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان ووزير خارجية جمهورية #مصر العربية سامح شكري pic.twitter.com/RY10iBhVGK — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 27, 2020

وأضاف ابن فرحان: "ندعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا وضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية المصرية في أكثر من قضية، وأن السعودية مع مصر في جميع القرارات.

#شاشة_الخارجية | توجيهات قيادة المملكة بالتنسيق الكامل مع #مصر فيما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة pic.twitter.com/JjS1xUvYdN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 27, 2020

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن توجيهات قيادة المملكة، هي التنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأتم وزير الخارجية السعودي: "المملكة العربية السعودية ومصر يد واحدة".