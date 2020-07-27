السيسي: هدفنا إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هدف بلاده هو إعادة الأمن والاستقرارإلى ليبيا، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وذكر بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي استعرض في هذا الخصوص "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الإفريقية".

كما أكد الرئيس في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستبقى دائماً الشريك المحوري للمملكة في المنطقة.