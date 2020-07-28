بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر

وأكد حجازي، مساء الثلاثاء، الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة.

وكتب رئيس امتحانات الثانوية العامة المصرية، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "زملائي مقدري درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".

وأضاف حجازي، بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر".

كان حجازي قال في وقت سابق، إن "نسبة النجاح العامة هذا العام، تفوق العام الماضي، التي بلغت 78%".

وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الأضحى وأنه لا داع للقلق.ش