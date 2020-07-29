إسرائيل... استمرار المظاهرات والاعتداءات على المتظاهرين... فيديو

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب.
كما وشوهد مشجعو كرة قدم معروفين بإنتمائاتهم اليمينية قد اشتبكوا مع الشرطة، في الوقت الذي يعتبرون أنفسهم مؤيدين لحزب الليكود ورئيس الوزراء.
BREAKING - Clashes between protesters and police in Tel Aviv, #Israel amid #protests against PM Netanyahu pic.twitter.com/ksDMqwUPWN— SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 28, 2020
المظاهرات حظيت بصدى كبير بين السياسيين، في الوقت الذي علق فيه نتنياهو على الحادث ووعد بالتحقيق وملاحقة المخالفين.
תיעוד: עשרה שתולים מתחזים למוחים עם דגלים שחורים, ואז תוקפים את המפגינים עם בקבוקי זכוכית, אגרופים, וגז פלפל. מזכירים לכם מי כאן המסוכנים. להפיץ pic.twitter.com/YhljmyKk0b— איתמר קציר (@ItamarKatzir) July 28, 2020
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