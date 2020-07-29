إسرائيل... استمرار المظاهرات والاعتداءات على المتظاهرين... فيديو

استمرت المظاهرات والاحتجاجات في القدس وتل أبيب، يوم أمس الثلاثاء، مطالبة بتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والمعيشة، مع الدخول بموجة إقفال ثانية للبلاد بسبب تفشي كورونا بالإضافة للأصوات المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب عدد من فضائح الفساد التي طالته.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب.

كما وشوهد مشجعو كرة قدم معروفين بإنتمائاتهم اليمينية قد اشتبكوا مع الشرطة، في الوقت الذي يعتبرون أنفسهم مؤيدين لحزب الليكود ورئيس الوزراء.

BREAKING - Clashes between protesters and police in Tel Aviv, #Israel amid #protests against PM Netanyahu pic.twitter.com/ksDMqwUPWN — SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 28, 2020

المظاهرات حظيت بصدى كبير بين السياسيين، في الوقت الذي علق فيه نتنياهو على الحادث ووعد بالتحقيق وملاحقة المخالفين.