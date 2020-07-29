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    طفل خارج مسجد أثناء صلاة عيد الفطر في مسجد في ولاية لغمان، رغم انتشار فيروس كورونا في أفغانستان 24 مايو 2020

    صلاة عيد الأضحى... 8 دول عربية تسمح بإقامتها و9 بلدان تمنعها

    © REUTERS / Parwiz
    العالم العربي
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    وافقت 8 دول عربية على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والساحات، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حين رفضت أو لم تعلن باقي الدول عن موقفها.

    بينما رفضت 9 دول عربية إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات، وقصرها على المنازل، فإن 5 دول أخرى لم تعلن موقفها رسميًا وهي اليمن والصومال وموريتانيا وجييوتي وجزر القمر.

    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
    السلطات السعودية تتخذ قرارا هو الأول في التاريخ بشأن صلاة عيد الأضحى

    وفيما يلي رصد للدول التي وافقت على إقامة الصلاة.

    1- السعودية:

    أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط دون الساحات المكشوفة. وحددت في وقت لاحق مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء الصلاة.

    2- قطر:

    أعلنت الدوحة، ضمن جهود المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

    3- الكويت:

    وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة والمصليات الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

    4- لبنان:

    تقام الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين في العاصمة، ودعت الأوقاف المصلين للالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد.

    5- فلسطين:

    قررت الحكومة الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.

    الإمارات
    © Photo / Pixabay//Olgaozik
    في الإمارات "العيدية" رقمية وليست أوراقا نقدية خوفا من كورونا

    6- الأردن:

    أعلنت وزارة الأوقاف، هذا الأسبوع، إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة جوامع المملكة، والساحات المهيأة، مع الالتزام بالإرشادات الصحية.

    7- السودان:

    سمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق تعليمات الصحية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا.

    8- تونس:

    سمحت للمصلين بدخول المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة الصحية.

    أما الدول التي منعت إقامة الصلاة بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فبلغت 9 دول حتى الآن، وهي كالآتي.

    1- الإمارات:

    أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قصر إقامة صلاة العيد في المنازل، على أن تُبث التكبيرات عبر وسائل الإعلام.

    2- البحرين:

    قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة.

    3- سلطنة عمان:

    استمرار منع التجمعات بما في ذلك صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية.

    الجامع الكبير في موسكو
    © Sputnik . Gleb Kiselev
    موسكو تقيم صلاة عيد الأضحى دون مصلين

    4- العراق:

    فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال العيد، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في المساجد والساحات.

    5- سوريا:

    أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة عيد الأضحى، في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب جائحة كورونا.

    6- مصر:

    قالت وزارة الأوقاف إنه "سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر".

    7- ليبيا:

    قررت السلطات عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة، وفقًا لتعليمات اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة كورونا.

    8- المغرب:

    منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة.

    9- الجزائر:

    قصر صلاة عيد الأضحى على البيوت، جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

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    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي, صلاة, عيد الأضحى
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