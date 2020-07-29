صلاة عيد الأضحى... 8 دول عربية تسمح بإقامتها و9 بلدان تمنعها

وافقت 8 دول عربية على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والساحات، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حين رفضت أو لم تعلن باقي الدول عن موقفها.

بينما رفضت 9 دول عربية إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات، وقصرها على المنازل، فإن 5 دول أخرى لم تعلن موقفها رسميًا وهي اليمن والصومال وموريتانيا وجييوتي وجزر القمر.

وفيما يلي رصد للدول التي وافقت على إقامة الصلاة.

1- السعودية:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط دون الساحات المكشوفة. وحددت في وقت لاحق مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء الصلاة.

2- قطر:

أعلنت الدوحة، ضمن جهود المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

3- الكويت:

وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة والمصليات الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

4- لبنان:

تقام الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين في العاصمة، ودعت الأوقاف المصلين للالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد.

5- فلسطين:

قررت الحكومة الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.

6- الأردن:

أعلنت وزارة الأوقاف، هذا الأسبوع، إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة جوامع المملكة، والساحات المهيأة، مع الالتزام بالإرشادات الصحية.

7- السودان:

سمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق تعليمات الصحية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا.

8- تونس:

سمحت للمصلين بدخول المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة الصحية.

أما الدول التي منعت إقامة الصلاة بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فبلغت 9 دول حتى الآن، وهي كالآتي.

1- الإمارات:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قصر إقامة صلاة العيد في المنازل، على أن تُبث التكبيرات عبر وسائل الإعلام.

2- البحرين:

قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة.

3- سلطنة عمان:

استمرار منع التجمعات بما في ذلك صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية.

4- العراق:

فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال العيد، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في المساجد والساحات.

5- سوريا:

أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة عيد الأضحى، في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب جائحة كورونا.

6- مصر:

قالت وزارة الأوقاف إنه "سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر".

7- ليبيا:

قررت السلطات عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة، وفقًا لتعليمات اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة كورونا.

8- المغرب:

منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة.

9- الجزائر:

قصر صلاة عيد الأضحى على البيوت، جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.