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    طبيب سوري

    ما سر الأعضاء البشرية التي عثر عليها الجيش السوري في ريف إدلب

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    ما زالت الكثير من التساؤلات معلقة، منذ صباح اليوم، بعد عثور الجيش السوري على كمية كبيرة من الأعضاء البشرية المحفوظة في أحد مقرات الإرهابيين التي تم تحريرها مطلع العام الجاري في ريف إدلب.

    قال الطبيب الشرعي الأول في محافظة حماة الدكتور فادي إبراهيم في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، تعليقا على عثور وحدات من الجيش السوري على مقر يحوي على عبوات بلاستيكية بداخلها أعضاء بشرية محفوظة بمواد كيمائية: "إن المشاهدات الاولى للأعضاء داخل العبوات البلاستيكية تقودنا إلى عدة احتمالات".

    وأشار الطبيب إبراهيم إلى أن وجود العينين والكلى دليل على انفجار بالأعضاء، ويمكن الاستفادة منها في عملية الإتجار إذا تم حفظها بطريقة طبية صحيحة.

    وأضاف إبراهيم:" أما باقي الأعضاء المبتورة، مثل أصابع اليدين والقدمين وبعض الأعضاء التناسلية، فهي تدل على عمليات تعذيب قامت بها المجموعات المسلحة بحق المدنيين في المنطقة والذين تعرضوا لعمليات خطف".

    Bassel Shartouh
    © Sputnik . Bassel Shartouh
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    واستدرك الطبيب الشرعي: "لكن من الناحية العلمية، فإن وجود أعضاء كبيرة كالرأس والرئتين والكلى ضمن هذه العبوات لا يمكن الاستفادة منها في عملية الإتجار بالأعضاء وذلك بسبب الطريقة التي حفظت بها حيث تدل هذه الطريقة على عملية قتل تعرض لها أصحاب هذه الأعضاء".

    وكشف إبراهيم أن "جميع المقابر الجماعية التي تم الكشف عليها من قبل الطبابة الشرعية كانت عبارة عن هياكل عظمية مضى على وقت وفاتها زمن طويل، ولم نشاهد أي أنسجة يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة تدل على وجود عملية متاجرة بالأعضاء".

    وختم طبيب حماة الشرعي حديثه بأن الشيء الوحيد، الذي يمكن القيام به حاليا هو تحاليل (DNA) للأعضاء، التي تم العثور عليها وذلك للوصول أو التعرف على أصحابها، مما يقودنا إلى معرفة مصير عدد كبير من المدنيين أو العسكريين، والذين تعرضوا لعمليات خطف من قبل هذه المجموعات المسلحة الإرهابية.

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    الكلمات الدلالية:
    إدلب, أعضاء بشرية, الجيش السوري, عثور, تساؤل
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