الكويت... تطورات جديدة في قضية "مشاهير غسيل الأموال"

ارتفع العدد الإجمالي للبلاغات التي تلقتها النيابة العامة بالكويت في قضية مشاهير "غسيل الأموال" إلى 20 بلاغا، عقب تسلمها 10 بلاغات جديدة مؤخرا.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كشف مصدر أنه تم فحص حسابات البعض البنكية، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدا، وزعم هؤلاء المشاهير أنهم تحصلوا عليها نظير إعلانات.

وأضاف المصدر أن النيابة ستباشر التحقيق في البلاغات الجديدة خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن هناك "مجهودات جبارة تبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة الذين جرت إحالتهم إلى النيابة".

وأفادت مصادر للصحيفة بأن إجمالي أرصدة حسابات المبلغ عنهم المجمدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، وتوقعت المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعا لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات.