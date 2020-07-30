تسجيل
19:57 GMT30 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/1046039430_0:69:1280:789_1200x675_80_0_0_8a60a4685e5521d966ade6021172aecb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007301046149583-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9/

    حققت مجموعة كبيرة من الطلاب الأكراد عددا من المراكز الأولى في امتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة في محافظة الحسكة السورية، رغم المنع الكبير الذي فرضته قوات تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي من خلال فرضها للمنهاج الكردي على المدارس في جميع مراحلها في مدن ومناطق محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا وإغلاقها لجميع المدارس الحكومية في مناطق سيطرتها.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن الطالب الكردي ألان سوار العثمان من ثانوية الشهيد حنا عطالله للمتفوقين في مدينة الحسكة حصل على المركز الأول بمجموع وقدره 2878 علامة في الفرع العلمي، في حين حصل خمسة طلاب أكراد آخرين على مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى في الفرع العلمي على مستوى محافظة الحسكة.

    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
    © Photo / Pixabay/ stevepb
    10 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن سريعا تنصح بها جامعة أكسفورد
    وتابع المراسل بأن الطالبة الكردية جيان سوار خلف من ثانوية زكي الأرسوزي في القامشلي حصلت على المركز الثالث في الفرع الأدبي، في حين حصلت أربع طالبات كرديات أخريات على مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى في الفرع الأدبي على مستوى محافظة الحسكة.

    بدورها قالت مديرة مديرية التربية الحكومية في محافظة الحسكة السورية الهام صورخان لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة الفرع العلمي بالحسكة بلغت 63,12% حيث بلغ عدد الناجحين 3788 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة الفرع الأدبي بالحسكة 63,13% حيث بلغ عدد الناجحين 3333 طالبا وطالبة، وذلك رغم كل المضايقات والممارسات التي تفرضها قوات تنظيم "قسد" الموالية للجيش الأمريكي ضد العملية التعليمية في المحافظة.

    وأوضحت صورخان بأن أسماء الأوائل في كل الفروع الشهادة الثانوية ونسب النجاح التي تعتبر جيدة جداً مقارنة مع الأعوام الماضية هي دليل كبير على تمسك أبناء الجزيرة السورية بكافة مكوناتهم بمناهج وزارة التربية الحكومية السورية، وثقتهم الكبيرة في المشروع الوطني التعليمي في سوريا رغم ظروف الحرب، ومحاربة العلم والتعليم من قبل الميليشيات المسلحة على كافة أسمائها ومسمياتها وهو نجاح مهم المدارس الثانوية الحكومية في المحافظة رغم قلة عددها والضغط الكبير عليها.

    وكانت بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي في محافظة الحسكة لدورة العام الماضي 2019، 46,34% وفي الفرع الأدبي دورة عام 2019، 28،46%.

    وتابعت صورخان أن "عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) بلغ 12 ألف و132 طالب وطالبة وفي الثانوية الشرعية 130 طالب وطالبة، والنسوية 38 طالبا وطالبة، والصناعية 721 طالبا وطالبة، والتجارية 1314 طالبا، وطالبة، بزيادة كبيرة وواضحة عن العام الماضي".

    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، مايو 2020
    © AP Photo / Sakchai Lalit
    وكالة: قراصنة صينيون يستهدفون شركة لقاحات أمريكية
    في حين أكدت صورخان في تصريح سابق لـ "سبوتنيك" بأن "أعداد كبيرة من أبناء قياديي تنظيم "قسد" تقدموا لامتحانات الشهادات في مرحلتي الثانوية والإعدادية".

    يشار أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة في محافظة الحسكة دورة عام 2017 بلغ 40 ألفا و574 طالبا وطالبة، والمتقدمين للدورة عام 2018 بلغ 32 ألفا و796 طالبا وطالبة، وللدورة عام 2019 بلغ 29 ألفا و451 طالبا وطالبة بينما هذا العام وصل لحدود 30 ألف طالب وطالبة.

    ورغم كل المضايقات من قبل "قسد" إلا إلى أن المدارس السورية تشهد إقبالا لافتا من التلاميذ والطلاب الأكراد بشكل خاص ومن بينهم أبناء قياديين وموظفين في ما يسمى "مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية" التي شكلها مسلحو "قسد"، وذلك رغم إصدار هذا التنظيم، قراراً يمنع فيه أبناء موظفي ومسؤولي ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" من الالتحاق بالمدارس السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى الفصل والغرامات المالية الكبيرة مع تدني أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التي تعتمد مناهج "الإدارة الكردية" وتوجه الآلاف من الطلاب والتلاميذ إلى المدارس الحكومية رغم قلة عددها ورغم معاناتها من الازدحام الشديد.

    انظر أيضا:

    10 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن سريعا تنصح بها جامعة أكسفورد
    تستكشف الحضارات الأخرى... عالم مغربي يشرف على إطلاق مركبة "ناسا" إلى المريخ... صور وفيديو
    إطلاق مركبة الفضاء "بيرسفيرانس" للبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ... فيديو وصور
    عمال "كهرباء الحسكة" يقدمون الخدمات على الرصيف بعد استيلاء مسلحين على شركتهم...فيديو
    أحد مرتزقة الجيش الأمريكي لـ"سبوتنيك": مهمتنا رصد مواقع الجيش السوري... فيديو وصورة
    وكالة: قراصنة صينيون يستهدفون شركة لقاحات أمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة ترتدي زبا تقليديا شعبيا أثناء مراسم إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو
    سحب القوات الأمريكية من ألمانيا
    سحب القوات الأمريكية من ألمانيا
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك