"حزب الله" العراقي يتهم رئيس وزراء عربي بتسهيل اغتيال قاسم سليماني

اتهمت كتائب "حزب الله" العراقي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتسهيل اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي بمطار بغداد.

وقال المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله"، أبو علي العسكري، في بيان عبر "تويتر"، إن "الكاظمي عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية، قام بتسهيل قتل سليماني والمهندس".

وأضاف العسكري: "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيدا، إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجما، ومضمونا بسليماني، والمهندس، وشهداء مدينة القائم من قاتليهم، وقال إن المشاركين المحليين ابتداء من كاظمي الغادر، إلى أدنى الرتب التي ساهمت بتسهيل هذه الجرائم التاريخية، لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن".

​وسبق أن اتهم العسكري الكاظمي حين كان رئيسا لجهاز المخابرات العامة العراقية، بتسهيل عملية اغتيال سليماني والمهندس، معتبرا وقتها أن "ترشيح الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء، بمثابة إعلان حرب على الشعب، وأنه سيحرق ما تبقى من أمن البلاد".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.