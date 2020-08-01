"حزب الله" يكشف لأول مرة ما فعله بشار الأسد في حرب الـ 33 يوما أمام إسرائيل

وأشار خليل، في حديث تلفزيوني على قناة "المنار"، إلى "قيام الجيش السوري بتقديم الإمدادات العسكرية للمقاومة طيلة أيام حرب تموز"، مؤكدا أن "الرئيس بشار الأسد هو شريك أساسي في الانتصار على إسرائيل، وموقفه لا ينسى على الإطلاق".

ولفت "المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله إلى أن "الجيش السوري فتح مخازنه وأرسل جميع الأسلحة النوعية، وجرى إرسالها للمقاومة، حيث أشرف اللواء محمد سليمان الذي اغتيل لاحقًا على نقل هذه الأسلحة، وقال: "كان لصواريخ الكورنيت التي جرى إرسالها من سوريا دورا أساسيا في آخر أيام الحرب وخصوصا في مجزرة دبابات "الميركافا الإسرائيلية".

وكشف خليل، عن رسالة وجهها الرئيس بشار الأسد للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أوصلها اللواء آصف شوكت الذي اغتيل أيضا بداية الأزمة السورية، حيث أكدت الرسالة على جهوزية الجيش السوري للتحرك صوب الجبهة إن رأت المقاومة أن ذلك مناسبا، حتى لو اضطر للتحرك باتجاه البقاع الغربي، كما أكد خليل أن "الأمين العام لحزب الله لم ينس الدور الذي لعبه الرئيس بشار الأسد وقد بادله الوفاء بالوفاء لاحقًا".