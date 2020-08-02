العراق يعلن أن تركيا أوقفت الرحلات الجوية منه وإليه حتى سبتمبر 

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، أن تركيا قررت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، بتوصية من وزارة الصحة التركية.

بغداد- سبوتنيك. وقالت سلطة الطيران المدني في العراق في بيان، اليوم الأحد، أن "سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية، لغاية الأول من شهر سبتمبر/أيلول القادم".

وأضافت أنه "فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".