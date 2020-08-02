البحرين: نجاح إطلاق "مسبار الأمل" يعتبر فخرا للدول الخليجية والعربية

قال رئيس مجلس الشورى البحريني على بن صالح الصالح إن نجاح الإنجاز الإماراتي الجديد، بإطلاق "مسبار الأمل" يعتبر فخرا واعتزازا للدول الخليجية والعربية.

وأكد الصالح أن الإنجاز يعكس حرص دولة الإمارات على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المتقدمة في مجال الطاقة المستدامة، واستشراف المستقبل، وفق وكالة الأنباء البحرينية"بنا".

كما أشاد الصالح بالكوادر الإماراتية، التي تعتبر جزءًا من الكوادر والخبرات الخليجية، وما تقوم به من جهود متواصلة ودؤوبة في مجال الطاقة المتجددة، والحرص على جعل دولة الإمارات رائدة وسبّاقة في العديد من القطاعات الحيوية والهامة لبناء مستقبل آمن وقائم على الطاقة النووية السلمية والمستدامة.

كما نوّه بالدور الذي اضطلعت به مؤسسة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، من خلال توليها مسؤولية تشغيل وصيانة محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، وإسهامها الرئيسي في نجاح تشغيل المحطة.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

تم تصنيع المسبار بالكامل بأيادٍ أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.