"أب وزعيم خليجي"... حمد بن جاسم يمتدح أحد ملوك السعودية

كال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، المديح لأحد ملوك السعودية السابقين، بسبب مواقفه تجاه غزو العراق للكويت.

وقال حمد بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزة، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله".

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: "فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا"، حسب قوله.

في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا. pic.twitter.com/fN9PKq9pJq — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 2, 2020

وتابع بن جاسم في تغريدة أخرى قائلا: "لقد كان الملك فهد بالفعل أبا وزعيما خليجيا أهلا لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى"، حسب تعبيره.

وأعاد المسؤول القطري الرفيع السابق نشر مقطع مصور من حديث للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز عن القضية جاء فيه، "إن الحياة والموت تساوتا عندنا بعد احتلال الكويت.. ما في كويت أو سعودية في بلد واحد.. ما في سعودي إلا واتفق معي في هذا القرار".

وتحل اليوم الأحد، الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الثلاثين للغزو العراقي للكويت الذي وقع في عام 1990، وانتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي.