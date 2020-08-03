مصر تجهز مشروع توليد كهرباء الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط

كشفت مصادر صحفية محلية عن تجهيز الحكومة المصرية مشروع توليد كهرباء، وصف الأضخم في قارة أفريقيا والشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول في هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء قوله إن مصر بصدد توقيع العقود النهائية لمحطة توليد كهرباء تعتبر الأضخم في قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة من نوعها في العالم.

وقال المصدر المسؤول: "سيتم الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من كافة التعديلات والملاحظات الفنية للدراسات، التى أجرتها الشركات الصينية والاستشاري العالمي لمشروع محطات ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء بطاقة 2400 ميغاوات بمنطقة عتاقة بالسويس، وذلك تمهيدا لتوقيع العقود النهائية لإقامة المحطة".

وتابع المصدر بقوله "مشروع محطات الضخ والتخزين سيكون الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم بطاقة 2400 ميجا وات بمنطقة عتاقة بالسويس".

وأشارت المصادر إلى أن تلك المحطة، سيتم ضخ استثمارات فيها تزيد عن 2.7 مليار دولار أمريكي.

ونوه المصدر إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد لتوقيع العقود مع الشركة الصينية "ساينوهايدرو" المسؤولة عن تنفيذ محطة ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء.