تحذير مصري من تأجيل الأمهات التطعيمات الإجبارية لأطفالهن بسبب كورونا

أطلقت مصادر صحية مصرية عديدة تحذيرات من تأجيل الأمهات للتطعيمات الإجبارية لأطفالهن، بسبب خوفهن من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن وزارة الصحة المصرية طالبت الأمهات وأولياء الأمور بعدم تأجيل التطعيمات الإجبارية.

ونقلت الصحيفة عن يوسف الملاح، أستاذ الأطفال في جامعة القاهرة، قوله: "تهاون الأمهات فى تطعيم أبنائهن بالجرعات المحددة لهم فى مواعيدها أمر خطير".

وتابع، بقوله: "الخوف على الأطفال من فيروس كورونا يمكن تفاديه باتباع بعض الإجراءات الوقائية".

واستمر الملاح، قائلا: "التطعيمات هدفها تقوية مناعة الجسم، وإهمالها سيسبب للأطفال أمراض من الصعب علاجها فيما بعد".