أكثر من 50 وفاة وآلاف الإصابات في تفجير مرفأ بيروت

أعلن وزير الصحة اللبناني في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الأخيرة حتى هذه اللحظات، لتفجير مرفأ بيروت الذي وقع مساء اليوم.

ونقل موقع "إل بي سي" عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن "ما حصل اليوم أكبر من حجم لبنان بوضعه الحالي وهذه الكارثة هي تحدٍ للدولة وفاجعة بامتياز، وهناك أكثر من 50 شهيداً و2700 جريح حتى الآن".

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في بيروت نقلت تصريحات سابقة عن وزير الصحة العامة اللبناني، أشار فيها إلى سقوط 30 قتيلاً، و3000 جريحاً، نتيجة الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء.وقال حسن خلال تقفده إحدى المستشفيات "أجرينا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات ومع قطر من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

وتعمل فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى المستشفيات في بيروت، فيما لا تزال النيران مشتعلة في مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء، تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع ضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، توفي حوالي 10 أشخاص على الأقل، من بينهم الأمين العام لحزب "الكتائب" اللبناني، نزار نجاريان، بعد تلقيه إصابة بالغة في مقر الحزب "البيت المركزي"، على خلفية الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".