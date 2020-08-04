بوتين يرسل برقية إلى الرئيس اللبناني يعبر فيها عن تعاطفه مع أسر ضحايا تفجير بيروت

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن تعازيه الخالصة وتعاطفه مع أسر ضحايا تفجير مرفأ بيروت.

ونقلت الخدمة الصحفية في الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه الى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ومار كبير في الممتلكات العامة والخاصة الناجم عن الانفجار فى مرفأ بيروت.

وقال الرئيس بوتين "إن روسيا تشارك الشعب اللبناني الحزن العميق، ونعبر عن دعمنا وتعاطفنا مع أسر الضحايا وأصدقائهم".

يتبع ...