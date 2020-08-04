ميشال عون: كارثة كبرى حلت بلبنان

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده.

بيروت، 4 أغسطس - سبوتنيك. وأكد عون أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

ودعا الرئيس اللبناني إلى اجتماع وزاري استثنائي غدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.

وسبق أن أعطى ميشال عون، توجيهات عاجلة للقوى المسلحة بالتحرك للعمل على معالجة تداعيات الانفجار الذي حدث في العاصمة بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع "إل بي سي" اللبناني، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، القوى المسلحة بالتحرك، على خلفية الدمار الشديد والإصابات الكبيرة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأشار الموقع إلى أن مدير عام الأمن اللبناني قد توقع سبب الانفجار في تصريح له: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات".

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني بعد وقوع الحادث الأليم والانفجار الضخم الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت، عصر اليوم الثلاثاء.

وأدى الانفجار في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2700 آخرين، بحسب "رويترز".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.