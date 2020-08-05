كيف وصفت الصحف اللبنانية كارثة المرفأ؟

خصصت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صفحتها الأولى لصورة من الحادث، واكتفت بعنوان من كلمتين هو "الانهيار الكبير".
أما صحيفة "النهار"، فوصفت الدولة بالفاشلة، وجاءت بعنوان "الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها"، وحملت الصورة الرئيسية عنوان "الفاجعة".
الصفحة الاولى لصحيفة النهار اللبنانية الصادرة اليوم.— د. علي الجابري (@alialjabiri) August 5, 2020
"الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها"؟!
الفاجعة#بيروت #انفجار_بيروت #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/lOS33IcxvG
في حين اكتفت صحيفة "الجمهورية" بصورة من الحادث تظهر الدخان الكثيف، الذي نتج عن الانفجار، وحملت عنوان "بيروت... دم ونار".
واختارت صحيفة "اللواء" عنوان رئيسي يقول: "نكبة بيروت تهز العالم"، وجاءت صورة الدخان الكثيف في صدر الصفحة الأولى، وصورة تظهر الدمار الشامل الذي لحق بالميناء، وأخرى لمحاولات نقل الجرحى.
وجاءت صحيفة "الشرق" بعنوان "كارثة المرفأ زلزلت بيروت"، وحمل مقال في الصفحة الأولى عنوانا يقول: "رسالة إسرائيلية.. أم انفجار؟".
الصحف اللبنانية هذا الصباح #انفجار_بيروت #لبنان pic.twitter.com/7hVI7ZEDgI— علي السند (@al_snd) August 5, 2020
أما صحيفة "نداء الوطن" فاكتفت بصورة للحادث، حملت عنوان "... يا بيروت".
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