بالفيديو... زفاف عروس لحظة انفجار بيروت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عروس لبنانية وهي ترتدى فستان زفافها وتخضع لجلسة تصوير، وسرعان ما يسمع دوي انفجار هائل.

ويظهر في الفيديو هرع المصور وتوثيقه اللقطات الأولية لحظة الانفجار، ثم تظهر العروس والعريس محاولين الهروب من موقع الحفل الذي تدمر بالكامل إثر الانفجار.

​وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين".

وقال حسان دياب في كلمة مقتضبة، يوم أمس: "ما حدث اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن"، مضيفا: "ستكون هناك حقائق تعلن عن ذلك المستودع الخطير الموجود من 2014".

كما ناشد دياب الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، وقال: "سنتعامل على مستوى المسؤولية وأناشدكم التوحد لنضمد جراح الوطن".

وتابع: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان"، وقال: "نحن في مصيبة".