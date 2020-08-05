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    الرئيس اللبناني ميشال عون يتفقد موقع الانفجار في مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس 2020

    الرئيس اللبناني: ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت

    © REUTERS / DALATI NOHRA
    العالم العربي
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    أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة، إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا، والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معا ​الآثار الكارثية".

    وقال، بحسب ما نقلته مراسلة "سبوتنيك": "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".

    حسن نصر الله
    © AFP 2020 / STRINGER
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    ونوه الرئيس اللبناني عن همة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، وقدموا بذلك صورة ناصعة عن روح الوطنية والخير التي تحركهم، وكذلك نوه بعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج الإطفاء واستنفارها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات وتأمين المسكن للعائلات التي تضررت مساكنها.

    ودعا الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

    وتوجه عون بالشكر إلى "كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا بنا وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه، وأناشدهم الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا وعائلاتنا المنكوبة وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة".

    وختم: "في هذه اللحظة الحزينة أتوجه بقلبي ومشاعري إلى عائلات الشهداء مقدِّماً لهم تعزيتي الحارة وأسأل الله أن يشفي الجرحى ويضمد القلوب المكسورة ويمدنا جميعاً بالطاقة والعزم للوقوف والتعاضد لمواجهة الحروق التي شوهت وجه بيروت، هذه المدينة العريقة والمحبة للحياة التي صدم ألمها بالأمس العالم".

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    انفجار, الرئيس اللبناني, بيروت
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