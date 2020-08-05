رئيس بلدية بيروت لـ"سبوتنيك": وضع المدينة مأساوي والأضرار بمليارات الدولارات

أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، اليوم الأربعاء، أن وضع المدينة مأساوي، مشيرا إلى أن الأضرار تقدر بالمليارات.

وقال عيتاني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن وضع مدينة بيروت مأساوي بعد الانفجار الذي وقع في المرفأ أمس الثلاثاء، الدمار كبير جداً فوق ما يتصوره الإنسان".

وأضاف: "مرفأ بيروت مدمر بشكل كامل، المناطق السكنية في الأشرفية والمدور، الكرنتينا، ومارمخايل، والمناطق المحيطة فيها دمار كبير جداً، تضررت واجهات المباني السكنية، وقسم من الأبنية تدمرت كلياً وهناك أبنية آيلة للسقوط، لذلك كلفنا فريق هندسي من شركات هندسة كبيرة مع نقابة المهندسين، الذين بدأوا بتفقد البنايات واحدة تلو الأخرى للتأكد من عدم وجود خطر تعرض البناية للسقوط، بالإضافة إلى أننا نقوم بتفقد كل مبنى لنعرف الضرر لإصلاح واجهات المباني السكنية".

وأشار عيتاني إلى أن "تكلفة إعادة الإعمار تقدر بمليارات الدولارات".

وأكد أن البلدية تعمل على تأمين الإيواء لكل الأشخاص الذين تضرر مسكنهم، "هناك العديد من البلديات التي عرضت أماكن للإيواء في مناطقها، بالإضافة إلى أننا نرى إمكانية استعمال أبنية خالية غير مستعملة في بيروت لتأمين السكن لهؤلاء الناس".

وأشار إلى أن الدخان والانبعاثات، التي نتجت عن الانفجار يشكل خطرا على صحة المواطنين، وتم تكليف مركز البحوث للكشف وقياس مدى التلوث والضرر.

وتابع عيتاني "كل المقاولين في لبنان قدموا آلياتهم وسياراتهم للمساهمة في إزالة الردم للبحث عن المفقودين في المرفأ، نحن فقدنا 10 من فوج الإطفاء وما زال البحث قائم لنعرف مكانهم".

وأوضح أن البلدية بدأت بتنظيف الشوارع من الردم وفتحها، مؤكداً أن "بيروت تنتفض مرة جديدة".