الجيش الأمريكي وحلفاؤه يحاصرون "العكيدات"... والبشير يطالب بحشد القبائل العربية لتحرير شرقي سوريا

فرض الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له، حصارا مطبقا على البلدات والقرى التي تقطنها قبيلة "العكيدات" شرقي محافظة دير الزور السورية، التي شهدت انتفاضة كبيرة وخرجت عن سيطرتهما أمس الثلاثاء، ردا على سلسلة اغتيالات طالت وجهاء وشيوخ القبائل العربية في المنطقة، فيما طائرات ما يسمى "التحالف الأمريكي" ما زالت تجوب سماء المنطقة دون توقف.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن جنود ما يسمى "التحالف الدولي" الذي يقوده الجيش الأمريكي ومسلحين من تنظيم "قسد" الخاضع له، فرضوا حصارا شاملا على مداخل ومخارج بلدات "الحوايج" و"ذيبان" و"الطيانة" وعلى أجزاء من مدينة "الشحيل" شرقي دير الزور بعد أكثر من 24 ساعة على خروجها عن سيطرتها.

وتابع بأن الجيش الأمريكي و"قسد"، يفرضون حاليا حصاراً مطبقا على مداخل ومخارج البلدات المذكورة مع نشر حواجز عديدة لها بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة بدعم من طائرات ما يسمى "التحالف الأمريكي"، مع اعتقال عدد من السكان المحليين من أبناء قبيلة "العكيدات".

الشيخ نواف راغب البشير، شيخ قبيلة البكارة في سوريا أوضح في تصريح لـ "سبوتنيك" بأن حوادث اغتيال الشيوخ والوجهاء في ريف دير الزور الشرقي الذي كان آخرها اغتيال الشهيد الشيخ مطشر الهفل أحد شيوخ قبيلة "العكيدات" العربية، هدفها أضعاف القبائل العربية وإخضاعها أكثر لسلطة الاحتلال الأمريكي.

وأضاف الشيخ البشير بان "الاغتيالات والاعتقالات والفلتان الأمني يتحمل مسؤوليته الكاملة الاستعمار الأمريكي ومسلحو تنظيم قسد اللذان يعملان على نهب الثروات والنفط السوري".

وطالب الشيخ البشير جميع القبائل العربية في المنطقة الشرقية من سوريا بالوقوف صفاً واحداً مع أبناء قبيلة العكيدات (عيال الأبرز) من أجل تحرير شرق الفرات من الخونة والعملاء الذين يتآمرون على شعبهم ويبيعون كرامتهم لقاء حفنة من الدولارات وهم الذين يشكلون رأس الحربة لقمع أبناء القبائل باسم تنظيم "قسد".

© Sputnik . Attia Al-Attia الجيش الأمريكي وحلفائه يحاصرون "العكيدات".. والبشير يطالب بحشد القبائل العربية لتحرير شرقي سوريا

وقالت مصادر أهلية لــ"سبوتنيك" بأن حاحز الري التابع لمسلحي تنظيم "قسد" يقطع الطريق العام ويمنع الدخول والخروج إلى مدينة الشحيل، في حين قامت مجموعة أخرى بمحاصرة بلدة البصيرة التي خرجت فيها اليوم الأربعاء (5 أب/ أغسطس) مظاهرة شعبية كبيرة مساندة لسكان مدينة الشحيل والحوايج وذيبان.

وأضافت المصادر بأن قرية الحريجي شهدت هي الأخرى مظاهرة شعبية لمطالبة "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي بالكشف عن منفذي اغتيال الشيخ مطشر الحمود الجدعان.