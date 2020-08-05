أفيخاي أدرعي: نأمل أن يلقى عرضنا تقديم المساعدة قبولا في لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن إسرائيل تأمل أن يلقى عرضها تقديم المساعدة للبنان قبولا، مشيرا إلى أن الإنسانية تطغى على كل الاعتبارات.

وكتب على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أمام هول المأساة التي طالت الشعب اللبناني بالانفجار المهول تتجمد المواقف وتزول حواجز الاختلاف لتسمو الإنسانية على كافة الاعتبارات".

وتابع: "نتضامن قلبا وقالبا مع عائلات الضحايا والمصابين، وعلى أمل أن يلقى عرضنا بالمساعدة قبولا"، مضيفا: "لا يسعنا الا أن نرسل إلى عاصمة الحرف رسالة سلام".

أمام هول المأساة التي طالت الشعب اللبناني بالانفجار المهول تتجمد المواقف وتزول حواجز الاختلاف لتسمو الإنسانية ع كافة الاعتبارات ونتضامن قلبًا وقالبًا مع عائلات الضحايا والمصابين على أمل أن يلقى عرضنا بالمساعدة قبولًا.لا يسعنا الا أن نرسل إلى عاصمة الحرف رسالة سلام#إنفجار_المرفأ pic.twitter.com/xUXVbLxY4I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2020

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بمد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدر حجمها بـ2750 طنا، حسب السلطات الرسمية.

وأعلن المجلس الدفاع في اجتماعه، ليل أمس الثلاثاء، تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وأوصى بأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الكارثة التي شهدتها بيروت.