مدير عام الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": 4 آلاف مصاب وأكثر من 100 قتيل

قال مدير عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، لوكالة "سبوتنيك"، إن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أسفر عن وقوع نحو 4 آلاف جريح وأكثر من 100 شهيد حتى الساعة، وهناك عمليات بحث وإنقاذ يقوم بها الجيش اللبناني مع القوى المعنية لمعرفة أعداد المفقودين.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر واجه صعوبات كبيرة أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن "فرق الصليب الأحمر يعملون على الأرض وفي مراكز إسعاف لمساعدة أي محتاج، ولكن الضغط خف عن أمس".

وختم كتانة قائلاً: "لم أر بحياتي مثل هذا الانفجار، مرعب جداً".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.