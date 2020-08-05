إعلان حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

الموضوعات: إعلان حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية وسط ارتفاع أعداد قتلى وجرحى انفجار مرفأ بيروت؛ الجيش الأمريكي وقوات "قسد" يشنون هجوما على بلدات وقرى في ريف دير الزور؛ واشنطن تحذر من التدخل الأجنبي في ليبيا

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية وسط ارتفاع أعداد قتلى وجرحى انفجار مرفأ بيروت

أوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت وإعلانها مدينة منكوبة في أعقاب انفجار هائل بمستودع للذخيرة بمرفأ بيروت، أودي بحياة نحو 100 شخص وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

كما أعلن المجلس قبيل اجتماع مرتقب للحكومة، تسليم مهام الأمن في العاصمة إلى السلطات العسكرية، وأوصى بتكليف لجنة للتحقيق في الانفجار، على أن تعرض نتائجها خلال خمسة أيام و“تتخذ أقصى درجات العقوبات على المسؤولين“.

في هذا الصدد، قالت وزير الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد لراديو "سبوتنيك"، إن :"المواد المتفجرة التي كانت محتجزة في مرفأ بيروت تابعة لعدة وزارات.

وأشارت إلى وجود مراسلات إدارية، تثبت وجود هذه المواد المتفجرة منذ 2014، وضرورة إخراجها من لبنان نظرة لخطورتها خاصة أنها مخزنة في منطقة مدنية، لكن دون جدوى.

وأكدت أن حجم الانفجار جعل المسؤولين اللبنانيين يظنون أنه اعتداء خارجي، لكن من حيث المبدأ لم يتضح أي دلائل تثبت هذه الفرضية، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية حول الحادث .

الجيش الأمريكي و قوات "قسد" يشنون هجوما على بلدات وقرى بريف دير الزور

بدأ الجيش الأمريكي و قوات "قسد" هجوما على مجموعة من المدن والبلدات بريف دير الزور، كانت قد خرجت عن سيطرتهم، إثر انتفاضة للعشائر العربية، ردا على اغتيال عدد من شيوخها ووجهاءها .

ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصادر أهلية بريف دير الزور، أن مسلحي تنظيم "قسد" مدعومين بطائرات ما يسمى "التحالف الدولي"، بدأوا باقتحام أطراف مدينة الشحيل وبلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

و أشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين سكان المنطقة والقوات المهاجمة، وسط مخاوف من وقوع مجزرة بحق المدنيين هناك.

وقال الباحث السياسي السوري، ملاذ المقداد لراديو "سبوتنيك" :"إن الاحتجاج الشعبي في الشمال السوري سوف يتحول مع الوقت إلى ثورة شاملة على الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معه".

وأضاف أن الأمر قد يصل لاستخدام السلاح، بعد ما فشلت الولايات المتحدة في تغطية وجودها الغير شرعي بتحالفها مع "قسد ".

واشنطن تحذر من التدخل الأجنبي في ليبيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين، إن هناك دورا أمريكيا نشطا لحل الأزمة الليبية على أساس الحياد والشفافية، مؤكدا أنه لا حلا عسكريا للأزمة في ليبيا.

وأكد مستشار ترامب أن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع في ليبيا، تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، و على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضح أن: "التصعيد لن يؤدي سوى لتعميق وإطالة أمد الصراع"، مشدد على أنه لا يمكن لليبيين الفوز إلا إذا تضامنوا معا لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحد".

في هذا السياق، قال عبد الستار حتيتة ، الكاتب المتخصص في الشؤون الليبية، إن: "الجانب الأمريكي غير مهتم كثيرًا بالأزمة الليبية، لكنه معني بملفين فقط في كل هذه الفوضى، أولًا ملف النفط والحفاظ على استمرار تدفقه، والثاني له علاقة بما يشاع عن التواجد الروسي، ومن المعروف أن الأمريكيين لديهم حساسية من أي مشاركة روسية قوية في منطقة الشرق الأوسط وليس ملف ليبيا فقط".

واعتبر أن "اهتمام واشنطن بالملفين السابق ذكرهما يعد تغليبًا دائمًا للمصلحة الأمريكية على حساب الشعب الليبي واستقرار بلاده.