"البشريات تتوالى في مصر"... حصيلة قياسية لمتعافي كورونا وانخفاض حاد للوفيات

واصلت أعداد الوفيات في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الانخفاض، كما سجلت حالات التعافي أرقاما قياسية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر، يوم الأربعاء، 18 حالة وفاة فقط نزولا من 24 حالة يوم الثلاثاء.

فيما سجلت مصر 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 112 حالة يوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لحالات الشفاء سجلت مصر قفزة في معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث خرج 1613 متعافيا من كوفيد-19 من المستشفيات، يوم الأربعاء ارتفاعا من 1503 متعافين يوم الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و 4930 حالة وفاة".

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.