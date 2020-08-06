مصر: نتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في البلاد

قال أسامة هيكل، وزير الدولة المصري لشؤون الإعلام، إن الحكومة تتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في البلاد.

وأشار هيكل في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية إلى أنه متوقع أن يكون هناك "موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وتابع المسؤول المصري قائلا "لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى".

وأشار هيكل في تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة إلى أن وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بقوله "في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سيتم الاعتماد على العزل المنزلي للحالات الخفيفة والمتوسطة، ما لم تكن مراكز الأبحاث العلمية توصلت إلى مصل واق في تلك الفترة".

وأعلنت عدة مديريات صحة في محافظات مصرية مختلفة عن تحقيقها "صفر" إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ 4 شهور تقريبا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.