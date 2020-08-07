حكومة الوفاق الليبية تمدد حظر التجول المفروض لمواجهة كورونا

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية تمديد حظر التجول المفروض في المناطق التي تسيطر عليها في ليبيا لمدة 10 أيام أخرى، وذلك كإجراء لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وكشف بيان للمجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في وقت متأخر من ليل الخميس، أنه تقرر مد حظر التجول المفروض من التاسعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة 10 أيام، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان المنشور على صفحة المجلس بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الحظر سيكون لمدة 24 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم خلالهما الإغلاق الكامل للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصا في المصايف والحدائق.

وأوضحت الحكومة أن القرار يستثني الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر.

وارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كوفيد-19 في ليبيا إلى 4475 إصابة، ووصل عدد المتعافين إلى 640، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 99 وفاة على مستوى البلاد.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات الليبية غربي البلاد، حيث مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أو السلطات في شرق ليبيا المتمثلة في الحكومة الليبية بإغلاق المطاعم وقاعات الأفراح ومنع التنقل بين المدن، إلا أنها كررت المطالبة بعدم مخالفة تلك الإجراءات من جانب المواطنين بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة وأصدرتا قرارات جديدة وصارمة بتطبيق حظر التجول وإغلاق الصالات الرياضية وصالات الأفراح والمقاهي وكافة التجمعات.